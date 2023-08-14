WhatsApp, mobil cihazlarda bulunan özelliği WEB sürümü için test ediyor

WhatsApp WEB, kullanıcıların güvenliğini artırmak için ekran kilidi seçeneğini test ediyor.



Bu özellikle beraber, WhatsApp konuşmalarını bir şifre ile yetkisi olmayanlara karşı korumak mümkün olacak.



WaBetaInfo tarafından aktarılana göre, özelliğin şimdilik beta test kullanıcıları tarafından test edildiği kaydedildi.



Bu özelliğin WhatsApp hesabınızda etkin olup olmadığını öğrenmek için WhatsApp Ayarları > Gizlilik'i açmanız yeterlidir.



Özellik etkinleştirildiğinde WhatsApp Web'in kilidini açmak için bir şifre girmeniz gerekecektir. Bu ekranda, kullanıcıya ne zaman parola sorulacağını seçerek bu özelliği yapılandırmak da mümkün.

Öte yandan Şifreyi unutursanız, WhatsApp Web'den çıkış yapmanız ve QR kodunu tarayarak tekrar giriş yapmanız gerekiyor.

WHATSAPP SOHBETLERİNİZ DAHA GÜVENDE OLACAK



Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, siz uzaktayken birisi bilgisayarınıza erişim sağlasa bile, şifreyi girmeden WhatsApp sohbetlerinize ve mesajlarınıza erişemeyecektir.



Buna ek olarak, ekran kilitliyken anlık bildirimler görünmeyecektir. Böylelikle yetkisiz kullanıcıların kişisel bilgileri görüntülemeleri önlenir.



Şimdilik beta test kullanıcıları tarafından test edilen özellik önümüzdeki haftalarda daha da fazla kişiye sunulacak.

