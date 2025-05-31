WhatsApp yarın itibarıyla bazı cihazlarda çalışmayacak! İşte modeller

Meta çatısı altındaki popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Haziran Pazar günü itibarıyla bazı akıllı telefonlara verdiği desteği resmi olarak sonlandırıyor.



Uygulama, düzenli güncelleme döngüsü kapsamında minimum sistem gereksinimlerini güncelleyerek kullanıcılarını daha güncel işletim sistemlerine yönlendirmeyi hedefliyor.



Başlangıçta 5 Mayıs’ta hayata geçirilmesi planlanan bu değişiklik, birkaç haftalık gecikmenin ardından 1 Haziran tarihine ertelendi.

Yeni düzenlemeyle birlikte WhatsApp, sadece iOS 15.1 ve üzeri sürümleri çalıştıran iPhone’larda ve Android 5.0 sonrası sürümlere sahip cihazlarda çalışacak.



Bu güncelleme kapsamında WhatsApp’ın artık çalışmayacağı iPhone modelleri arasında şunlar yer alıyor:



• iPhone 5s



• iPhone 6



• iPhone 6 Plus



• iPhone 6s



• iPhone 6s Plus



• iPhone SE (1. nesil)



Ancak bu cihazlar iOS 15.8.4 sürümüne kadar destek sunduğu için, şimdilik WhatsApp desteğini kaybetmeyecek gibi görünüyor. En azından bir veya iki yıl daha uygulamayı kullanmaya devam etmeleri mümkün.

