WhatsApp, yeni grup katılımcılarının eski mesajları okumasını sağlayacak

WhatsApp, grup sohbetlerine giren yeni üyeler için yeni bir özelliği deniyor.



Bu özellik sayesinde artık WhatsApp grup yöneticileri, eğer isterlerse yeni katılımcıların son 24 saat içerisinde yapılan konuşmaları görmesine izin verebilecek.

Böylelikle gruplara yeni gelen katılımcılar daha önceki konuşmaları görebilecek.

KANALLAR'DA SON 30 GÜNE AİT PAYLAŞIMLAR GÖRÜLEBİLİYOR



Grup sohbetleri birden fazla kişinin iletişim kurmasının tek yolu değil. WhatsApp, sosyal medyada paylaşım yapmaya benzer şekilde bire çok mesaj için Kanallar özelliğini kullanıma sunmuştu.



Bu özellik Haziran ayında Singapur ve Kolombiya'da kullanıma sunuldu ve Temmuz sonunda yedi ülkeye daha yayıldı. Bugünkü grup sohbeti gelişimine benzer şekilde, bir Kanala katılan bir kullanıcı önceki 30 güne ait tüm geçmiş paylaşımları görebileceği kaydedildi.

