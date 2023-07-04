WhatsApp Yeni özelliğini duyurdu: Mesajları taşımak çok kolay (WhatsApp mesajları eski telefondan yeni telefona nasıl taşınır?)

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp sohbetlerini yeni telefona taşımak isteyen kullanıcıların üçüncü parti bir yazılım kullanmadan bunu gerçekleştirebilecekleri bir yenilik getirdiklerini duyurdu. Peki WhatsApp mesajları eski telefondan yeni telefona nasıl taşınır? İşte ayrıntılar...

WhatsApp Yeni özelliğini duyurdu: Mesajları taşımak çok kolay (WhatsApp mesajları eski telefondan yeni telefona nasıl taşınır?)

Meta, WhatsApp sohbetlerinizi ve sohbetlerde bulunan medyalarınızı yeni telefonunuza taşımak için yeni bir özellik geliştirdiğini duyurdu.

Bu özellik sayesinde artık WhatsApp üzerinde tüm sohbet geçmişlerinizi ve beraberindeki fotoğraflar, videolarınızı üçüncü parti bir yazılıma ihtiyaç duymadan aktarmanıza izin veriyor.

SOHBETLER AKTARILIRKEN TAMAMEN ŞİFRELENECEK

Meta CEO'su , "WhatsApp sohbetlerinizi yeni bir telefona taşımak istiyorsanız, bunu artık WhatsApp uygulamanızdan hiç çıkmadan güvenli bir şekilde yapabilirsiniz." dedi.

Ayrıca şirket, sohbetler aktarılırken verilerin tamamen şifreleneceğini söyledi.

Şirket, WhatsApp'in güvenliğine odaklanması, son birkaç ay içinde, bilinmeyen arayanları otomatik olarak susturma ve ekstra gizlilik için daha samimi sohbetlerinizi kilitleme dahil olmak üzere bir dizi yeni özelliği kullanıma sunduğunu açıklamıştı.

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WhatsApp Yeni özelliğini duyurdu: Mesajları taşımak çok kolay (WhatsApp mesajları eski telefondan yeni telefona nasıl taşınır?) - 1

MESAJLARI ESKİ TELEFONDAN YENİ TELEFONA NASIL TAŞINIR?

  • Yeni telefonunuzun ve eski telefonunuzun, konum servisleri etkinken Wi-Fi'ye bağlı olduğundan emin olun.
  • Eski telefonunuzda Ayarlar'a gidin ve ardından Sohbetler'e tıklayın .
  • Sohbet aktarımı'na dokunun , bir QR kodu görünecektir.
  • Eski telefonunuzdaki QR kodunu yeni telefonunuzla tarayın.
  • Sohbetler ve medya tamamen aktarılırken her iki telefonu da o ekranda tutun.

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