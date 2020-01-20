WhatsApp 5 milyar barajını aştı

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Andorid mağazası Google Play'de 5 milyar indirmeyi geride bıraktı.

WHATSAPP whatsapp cep telefonu 04.jpg

İlişkili Haberler

WhatsApp'tan tepki çeken özelliği ile ilgili geri adım

WhatsApp'tan tepki çeken özelliği ile ilgili geri adım

İşte 2020'de WhatsApp'a gelecek özellikler

İşte 2020'de WhatsApp'a gelecek özellikler

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp  bu sefer platforma entegre edilen özelliği ile değil kırdığı rekor ile gündemde. 

Android Police'te yer alan habere görei dünya genelinde 1.5 milyar aktif kullanıcıya sahip olan uygulama  Andorid mağazası Google Play'de 5 milyar indirmeyi geride bıraktı. 

WhatsApp'ın 5 milyardan fazla indirilmesi kuşkusuz uygulamanın popülaritesine bağlı. Ancak bu başarıda bazı telefon üreticilerinin de payı var.  

Zira uygulama bazı Samsung cihazlara önceden yüklü olarak geliyor ve bunun da indirme sayılarını etkilediğini söyleyebiliriz. 

Ancak WhatsApp, Google Play Store’da ilk defa 5 milyar indirilme barajını geçen uygulama değil. 

Geçtiğimiz haftalarda Facebook bu barajı aşarak, Google uygulaması olmayan ve bu indirme rakamına ulaşan ilk uygulama olmuştu. 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...