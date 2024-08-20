WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor: Otomatik olarak engellenecek

En popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp iki yeni özellik üzerinde çalışıyor.



Spam mesajları engelleme ve durum beğenilerini yönetme özelliklerini geliştiren şirket yeni güncelleme ile birlikte gelen kutusunu daha düzenli hale getirmeyi hedefliyor.



WhatsApp, durum güncellemelerinin daha kolay yönetilmesi için yeni bir beğeni tepki özelliği geliştiriyor. Bu özellikle, durum beğenileri artık kullanıcıların ana gelen kutusuna kalp emojisi olarak düşmek yerine izleyici listesinde görünecek.



Bir diğer özellik ise spam mesajları engelleme üzerine. Bu güncelleme ile birlikte WhatsApp, belirli bir hacmi aşan ve bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları otomatik olarak engelleyecek.



Mesajları engelleme özelliği ile uygulamanın işlemesi gereken veri miktarını da önemli ölçüde azalma olması bekleniyor.

Henüz beta sürümünde olan özelliklerin önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.