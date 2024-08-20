WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor: Otomatik olarak engellenecek

WhatsApp, kullanıcıların gelen kutusunu düzenlemeye yardımcı olacak iki yeni özellik geliştiriyor. Henüz beta sürümünde olan özelliklerin önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor: Otomatik olarak engellenecek

En popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp iki yeni özellik üzerinde çalışıyor.

Spam mesajları engelleme ve durum beğenilerini yönetme özelliklerini geliştiren şirket yeni güncelleme ile birlikte gelen kutusunu daha düzenli hale getirmeyi hedefliyor.

WhatsApp, durum güncellemelerinin daha kolay yönetilmesi için yeni bir beğeni tepki özelliği geliştiriyor. Bu özellikle, durum beğenileri artık kullanıcıların ana gelen kutusuna kalp emojisi olarak düşmek yerine izleyici listesinde görünecek.

Bir diğer özellik ise spam mesajları engelleme üzerine. Bu güncelleme ile birlikte WhatsApp, belirli bir hacmi aşan ve bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları otomatik olarak engelleyecek.

Mesajları engelleme özelliği ile uygulamanın işlemesi gereken veri miktarını da önemli ölçüde azalma olması bekleniyor.

Henüz beta sürümünde olan özelliklerin önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

iPhone 16 pro'nun yeni renk seçeneği sızdırıldı

iPhone 16 pro'nun yeni renk seçeneği sızdırıldı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TEKNOLOJİ HABERLERİ

iPhone 16 pro'nun yeni renk seçeneği sızdırıldı

iPhone 16 pro'nun yeni renk seçeneği sızdırıldı

NASA açıkladı: Saatte 1,6 milyon kilometre hızla hareket eden gizemli nesne keşfedildi

NASA açıkladı: Saatte 1,6 milyon kilometre hızla hareket eden gizemli nesne keşfedildi

Hepsiburada "Eskiyi Kapında Yenile" Servisini Başlattı!

Hepsiburada "Eskiyi Kapında Yenile" Servisini Başlattı!

Instagram tamamen değişiyor: Kare fotoğraf formatı kalkıyor!

Instagram tamamen değişiyor: Kare fotoğraf formatı kalkıyor!

X/Twitter, Brezilya'daki faaliyetlerini durduruyor

X/Twitter, Brezilya'daki faaliyetlerini durduruyor

NASA astronotu paylaştı: Uzayda güneşin doğuşu

NASA astronotu paylaştı: Uzayda güneşin doğuşu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...