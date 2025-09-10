WhatsApp'a veri güvenliği davası

Amerikan basına göre Meta şirketi çatısı altındaki WhatsApp'ta güvenlik şefi olarak çalışan Attaullah Baig, siber güvenlik riski oluşturan bazı gizlilik ihlallerinin platform yetkililerince dikkate alınmadığı gerekçesiyle şirkete dava açtı.



San Francisco Bölge Mahkemesi'ndeki davada Baig, uygulamadaki güvenlik denetimleri sırasında ihlaller bulduğunu ifade etti.



Yüzlerce çalışanın, kullanıcıların rehberleri ve konumları gibi hassas verilerine kolaylıkla ulaşabildiğini savundu.



Bunları, yöneticilerine bildirmesine rağmen Meta yönetiminin konu hakkında bir adım atmadığını öne sürdü.



Güvenlik şefi, bunun karşılığında şirketin kendisini işten çıkardığını savundu.



Şirket ise iddiaları reddederek Baig'in performans yetersizliği nedeniyle işten iddia etti.