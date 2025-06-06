WhatsApp’a yapay zeka arkadaşlar geliyor: Karakter seçilebilecek

WhatsApp, kullanıcıların uygulama içinde hiçbir kod yazmadan kendi yapay zeka sohbet botlarını oluşturabilecekleri yeni bir özellikle gündemde.



WABetaInfo’nun aktardığına göre bu adım, OpenAI'ın özelleştirilen GPT’leri ve Google’ın Gemini Gems özellikleriyle benzer şekilde, sıradan kullanıcıların kendi dijital asistanlarını veya karakterlerini kolayca yaratmalarını amaçlıyor.



Yeni araç, Meta’nın daha geniş kapsamlı "AI Studio" platformunun bir parçası. Şu ana kadar bu platform, genellikle web üzerinden veya Messenger ve Instagram gibi uygulamalarda kullanılıyordu. Yeni güncellemeyle birlikte WhatsApp da bu yeteneklere kavuşacak ve kullanıcılar, mesajlaşma uygulamasından çıkmadan kendi yapay zeka deneyimlerini oluşturup kişiselleştirebilecek.



NASIL KULLANILIYOR?



Özellik şu anda Android ve iOS işletim sistemlerindeki sınırlı sayıdaki beta kullanıcılarıyla test ediliyor. Bu kullanıcılar, uygulama içinde "AI Studio" adlı yeni bir bölümle karşılaşmaya başladı. Meta, bu özelliği sessiz sedasız test ettikten sonra tüm kullanıcılara sunmayı hedefliyor.



İddiaya göre, sohbet botu oluşturma süreci, teknik terimlerle karmaşıklaştırılmadan, kullanıcı dostu şekilde tasarlandı. Süreç, kullanıcıdan yapay zekasının üstleneceği rolü seçmesini isteyerek başlıyor: Örneğin yardımcı bir öğretmen, seyahat planlayıcısı ya da motive edici bir sanal arkadaş gibi.



Ardından kullanıcı, botun kişilik tarzını belirliyor. Sakin ve düşünceliden enerjik ve espriliye, hatta resmi veya bilgilendiriciye kadar pek çok nitelik seçeneği sunuluyor. WhatsApp, bu tercihlere göre sohbet botunun tonunu ve davranışını şekillendirmek için akıllı önerilerde bulunuyor.



PAYLAŞILABİLECEK



Başlangıçta her yapay zeka sohbet botu özel olarak kalacak, ancak kullanıcılar dilerse bu botları özel bir bağlantı aracılığıyla başkalarıyla paylaşabilecek.



Bu yöntem, kullanıcıların birbirlerinin botlarını inceleyebildiği ve etkileşime geçebildiği OpenAI ve Google platformlarına benzerlik gösteriyor. Örneğin OpenAI’ın GPT Mağazası gibi özellikler henüz geniş kitlelere ulaşmasa da, yaratıcı asistanlar oluşturmak için ilham verici örnekler sunuyor. Meta ise bu süreci WhatsApp üzerinden çok daha sade ve erişilebilir hale getirmeyi planlıyor.



Yeni özellik hâlâ geliştirme aşamasında ve büyük çoğunluk için henüz aktif değil.

