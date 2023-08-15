WhatsApp'a yapay zeka özelliği: Test aşaması başladı

WhatsApp, kullanıcıların isteklerini belirttiği kısa metinlerden yapay zeka desteğiyle çıkartmalar oluşturmasına olanak tanıyan bir özelliği test ediyor. Böylelikle artık yapay zekanın oluşturduğu çıkartmalar kullanılabilecek.

WhatsApp'a yapay zeka özelliği: Test aşaması başladı
Fotoğraf: IStockPhoto

WhatsApp, kullanıcılarının yazdıkları metne dayalı olarak bir çıkartma oluşturmasına olanak tanıyan yeni destekli çıkartmaları test ediyor.

WhatsApp'ın bu özellik için hangi üretken yapay zeka modelini seçtiğinin net olmadığı, WABetaInfo'nun raporunda yalnızca çıkartmaların "Meta tarafından sunulan güvenli bir " kullanılarak oluşturulduğu belirtiliyor.

Bu özellik, Midjoureny veya OpenAI'nin DALL-E modellerinin yalnızca metne dayalı görüntüler oluşturmasına benzer şekilde çalışacak gibi duruyor.

WhatsApp'ın bu özelliğini, arkadaşlarınızla veya gruplarınızla çıkartma olarak paylaşabileceğiniz basit ve kişiselleştirilmiş bir görüntü oluşturmak için kullanabileceksiniz.

Platform uygunsuz ya da zararlı çıkartmaları bildirme olanağına sahip, ancak burada yapay zeka modeli için nasıl bir koruma yöntemi olacağı ise bilinmiyor.

Henüz Android beta testçileri tarafından test edilen bu özelliğin yakın bir zamanda tüm kullanıcılar için erişilebilir olması bekleniyor.

WhatsApp'a yapay zeka özelliği: Test aşaması başladı - 1

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...