WhatsApp'ta görsel üretme dönemi

OpenAI hafta başı yayınladığı X gönderisinde, ChatGPT'nin görüntü oluşturma özelliğinin artık WhatsApp üzerinden kullanılabileceğini duyurdu.



Şirket popüler sohbet botu ChatGPT'yi ilk olarak aralık ayında WhatsApp ile entegre etmiş ve bu özelliğe 1-800-ChatGPT adını vermişti. WhatsApp kullanıcılarının, doğrudan sosyal mesajlaşma platformundan ChatGPT ile etkileşim kurmak için "1-800-242-8478" numarasını kullanabileceği açıklanmıştı. ABD ve Kanada'daki kullanıcılar cihazlarından numarayı arayarak Gelişmiş Ses Modu aracılığıyla doğrudan ChatGPT ile konuşabiliyordu.



OpenAI'ın duyurusuna göre, artık WhatsApp kullanıcıları aynı numaraya mesaj atarak görsel talebinde de bulunabilecek.



Halihazırda ChatGPT hesabı olmayanlar günde bir görsel, ücretsiz hesabı olanlar ise günde üç görsel isteyebiliyor. Ücretli abonelerin paketlerindeki limit kadar görsel üretmesi mümkün.



NASIL ERİŞİLİR?

Özelliği kullanmak isteyenlerin 1-800-ChatGPT numarasını WhatsApp kişi listenize kaydetmesi gerekiyor. Numaranın, uygulama tarafından otomatikman OpenAI'a ait olarak tanımlanıyor.Daha sonra numaraya mesaj atarak ChatGPT ile konuşmaya başlamak mümkün.Kullanıcılar istedikleri görüntüyü açıklayan metinler yazarak sohbet botunda olduğu gibi komut verebiliyor. Birkaç saniyenin ardından oluşturulan görüntüler kullanıcıya cevap olarak atılıyor.OpenAI, metinden görüntü oluşturma modelinin GPT-4o'nun en son sürümüyle desteklendiğini belirtiyor.ZDNet'e göre, ChatGPT'yi telefon görüşmeleri ve WhatsApp mesajları aracılığıyla erişilebilir hale getirmek, OpenAI'ın bu teknolojiyi çok sayıda hizmete entegre etme yönündeki daha geniş çabasının bir parçası. Şirket bu sayede daha fazla insana ulaşmayı ve gelecekteki yapay zeka modelleri için daha fazla eğitim verisi toplamayı amaçlıyor.