WhatsApp'ta reklam dönemi başlıyor

Popüler sosyal medya uygulaması WhatsApp'ta reklam dönemi başlıyor. Şirket, dün yaptığı açıklamada, uygulamadaki “Durum” sekmesi üzerinden reklam göstermeye başlayacağını duyurdu.

WhatsApp'ta reklam dönemi başlıyor

Meta, WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir değişikliği hayata geçiriyor.

WhatsApp, "Durum" sekmesine reklam ekleyerek işletmelerin potansiyel müşterilere daha kolay ulaşmasını hedeflediğini açıkladı.

Kullanıcılar, bu reklamlar aracılığıyla tanıtımı yapılan ürün ya da hizmetle doğrudan sohbet başlatabilecek. Şirket, bu yeniliğin yalnızca "Güncellemeler" sekmesinde kalacağını ve kişisel sohbet alanını etkilemeyeceğini belirtti.

Şirketin verdiği bilgilere göre, bu sekme her gün 1,5 milyar kullanıcı tarafından aktif şekilde kullanılıyor.

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