WhatsApp'ta telefon numarası paylaşmadan mesajlaşma dönemi: Ekran paylaşımı da yapılacak

Android uygulamasının 2.23.11.19 sürümünü kullanan bazı beta test kullanıcıları da yeni bir ekran paylaşma özelliğini fark etti. Kullanıcılar, ekran paylaşma düğmesine bastıktan sonra onaylayıp, ekranlarının içeriğini görüntülü aramalarda paylaşmaya başlayabiliyorlar. Özellik ayrıca ekran görüntülerine göre görüşmenin paylaşılan kısmını da kaydediyor.



Bazı beta test kullanıcılarına sunulan diğer özellikler arasında, işletmelerin 24 saat sonra durumları arşivlemesine ve daha sonra bunları gelecekte yeniden paylaşmasına olanak tanıyan bir "durum arşivi" ayarı yer alıyor.



WABetaInfo, durum arşivi özelliğinin şu an sadece işletmelerle sınırlı göründüğünü belirtiyor.