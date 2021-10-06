WhatsApp'taki çöküş rakiplerine yaradı: Telegram'a 70 milyon kullanıcı

Sosyal medya devi Facebook pazartesi akşamından salı gecesinin ilk saatlerine kadar internetle adeta bağını kesti.



Sınır geçit protokolünde meydana gelen hata bir anda bütün veri merkezlerini sardı ve Facebook'u görünmez kıldı.



Ayrıca Facebook Holding'in sahibi olduğu Instagram ve WhatsApp da bu kesintiden payını aldı.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp 2021'in başından beri rakiplerine kullanıcı kaptırıyor. WhatsApp sene başında yaşanan veri gizliliği sözleşmesi krizini yönetemeyince milyonlarca kullanıcı başka alternatiflere yönelmişti.



Geçen gün yaşanan çöküş sonrası da kullanıcılar benzer bir davranış sergiledi. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov tarafından yapılan bilgilendirmeye göre o gün uygulamaya normalden çok daha fazla kullanıcı kaydoldu. Durov Telegram'da paylaştığı duyurusunda 70 milyon ek kullanıcının bir günde uygulamaya üye olduğunu aktardı.

BİP KULLANICI SAYISINI 2'YE KATLADI

Turkcell'in sahibi olduğu BiP de WhatsApp'taki krizden kar edenler arasında yerini aldı. Şirketten yapılan açıklamada BiP'in WhatsApp'ın çöktüğü anlarda kullanıcı sayısını ikiye katladığı belirtildi.





192 ülkede aktif hizmet veren BiP'in toplam indirilme sayısı 87 milyonu aşarken mesajlaşma sayısının da dört katına çıktığı açıklandı. Yeni kullanıcıların yarısının yurtdışından geldiği aktarıldı.