WhatsApp'tan bir yeni özellik daha: Gönderilen medya sıralaması karışmayacak

Wabetainfo'ya göre, önceden Küçük resimler seçildiğinde tik işareti çıkıyordu. Artık tik işareti yerine numaralandırma yapılacak ve böylelikle kullanıcılar göndermek istedikleri medya sıralamasını daha kolay yapabilecek.



Ayrıca özelliğin henüz beta kullanıcıları için teste sunulmuş olsa da önümüzdeki süreçte aşamalı olarak tüm kullanıcılar için aktif olacağı belirtildi.

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