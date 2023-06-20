WhatsApp'tan bir yeni özellik daha: Gönderilen medya sıralaması karışmayacak

Artık WhatsApp üzerinden medya gönderilirken sıralama, numaralandırmalar sayesinde çok daha kolay yapılabilecek. Beta kullanıcıları tarafından test edilen özellik önümüzdeki süreçte tüm kullanıcılar için aktif edilecek.

WhatsApp'tan bir yeni özellik daha: Gönderilen medya sıralaması karışmayacak
Fotoğraf: IStockPhoto

WhatsApp, her gün yeni özelliklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son olarak bilinmeyen numaralardan gelen bildirimleri sessize alma özelliğini duyuran Meta, şimdi medya gönderimine bir güncelleme getiriyor.

WhatsApp geliştirilmiş medya seçici özelliğini yayınlamaya başladı. Bu özellikle beraber kullanıclar artık seçilen medyaların sıralarını kolayca takip edebilecek.

WhatsApp'tan bir yeni özellik daha: Gönderilen medya sıralaması karışmayacak - 1

Wabetainfo'ya göre, önceden Küçük resimler seçildiğinde tik işareti çıkıyordu. Artık tik işareti yerine numaralandırma yapılacak ve böylelikle kullanıcılar göndermek istedikleri medya sıralamasını daha kolay yapabilecek.

Ayrıca özelliğin henüz beta kullanıcıları için teste sunulmuş olsa da önümüzdeki süreçte aşamalı olarak tüm kullanıcılar için aktif olacağı belirtildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...