WhatsApp'tan e-posta adımı: Yeni doğrulama özelliği test ediliyor

WhatsApp, yeni bir e-posta doğrulama işlevi geliştiriliyor. Özellikle, kullanıcılara e-posta adresleri onaylandıktan sonra WhatsApp hesaplarına erişmeleri için ek bir yol sunulacak.



Kaydedilen e-posta adresleri gizlilik önlemi açısından diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemeyecek.



Birçok kullanıcı SMS yoluyla 6 haneli kodu alamadıkları için WhatsApp'a giriş yapamamaktan şikayetçi.



Bu özellik, bu kullanıcıların hesaplarına erişemedikleri durumlarda bile erişmelerine yardımcı olacaktır.



E-posta doğrulama özelliği henüz geliştirme aşamasında ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde herkes için kullanıma sunulacak.

