WhatsApp'tan e-posta adımı: Yeni doğrulama özelliği test ediliyor

WhatsApp, e-posta doğrulama özelliğini test ediyor. Böylelikle iki adımlı doğrulama işlevi yalnızca telefon numaralarıyla sınırlı kalmayacak.

WhatsApp'tan e-posta adımı: Yeni doğrulama özelliği test ediliyor

WhatsApp, yeni bir e-posta doğrulama işlevi geliştiriliyor. Özellikle, kullanıcılara e-posta adresleri onaylandıktan sonra WhatsApp hesaplarına erişmeleri için ek bir yol sunulacak.

Kaydedilen e-posta adresleri gizlilik önlemi açısından diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemeyecek.

Birçok kullanıcı SMS yoluyla 6 haneli kodu alamadıkları için WhatsApp'a giriş yapamamaktan şikayetçi.

Bu özellik, bu kullanıcıların hesaplarına erişemedikleri durumlarda bile erişmelerine yardımcı olacaktır.

E-posta doğrulama özelliği henüz geliştirme aşamasında ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde herkes için kullanıma sunulacak.

WhatsApp'tan e-posta adımı: Yeni doğrulama özelliği test ediliyor - 1

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