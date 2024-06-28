WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik

WhatsApp'ın topluluk grup sohbetleri için bir etkinlik özelliği üzerinde çalıştığı biliniyordu.

Çevrimiçi mesajlaşma platformu, topluluklarla sınırlı olan etkinlik özelliğini tüm kullanıcılar için kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Bu geliştirme sayesinde, topluluk üyeleri doğrudan grup sohbetleri içinde etkinlikler oluşturup yönetebiliyor ve çevrimiçi toplantılar veya sosyal buluşmalar gibi etkinliklerin organizasyonunu geliştirebiliyor.

Grup sohbetleri için bir etkinlik özelliği, Google Play Store'dan Android için WhatsApp beta'nın en son güncellemelerini yükleyen bazı kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor ve önümüzdeki günlerde daha da fazla kişiye sunulacak.