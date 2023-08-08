WhatsApp'tan yeni özellik: Cevapsız çağrıları hatırlatacak

WhatsApp, diğer kullanıcılardan gelen cevapsız aramaların unutulmaması için bir hatırlatıcı özellik üzerinde çalışıyor. Özellğin henüz bazı kullanıcılar tarafından Windows uygulamasının son güncellemesinde kullanılabildiği belirtildi. Öte yandan ilerleyen zamanlarda herkes için erişime açılacağı vurgulandı.

WhatsApp'tan yeni özellik: Cevapsız çağrıları hatırlatacak

WhatsApp, platform üzerinde kullanıcılara gelen cevapsız çağrılara daha sonra dönüş yapabilmeleri için bir hatırlatıcı özelliği getiriyor. 

Bu özellik sayesinde uygulamadan cevapsız çağrılara dönüş yapabileceğiniz uygun saat dilimini seçerek bir hatırlatma bildirimi alabileceksiniz.

WaBetaInfo'ya göre, bu özelliğin yerel Windows uygulamasının en son güncellemelerinden birini yükleyen bazı kullanıcılar tarafından kullanılabildiği belirtildi.

Öte yandan ilerleyen zamanlarda herkes için erişime açılacağı ve mobil uygulamalardan da kullanıma sunulacağı kaydedildi.

WhatsApp'tan yeni özellik: Cevapsız çağrıları hatırlatacak - 1

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