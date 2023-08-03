WhatsApp'tan yeni özellik: Güvenlik önlemleri artırılıyor

Meta, WhatsApp hesaplarını fgarklı bcihazlara taşımaya yönelik yetkisiz girişimlerin önlenmesi için önlemleri artıracak yeni özelliğini deniyor.



Bu özellikle beraber kullanıcılar WhatsApp hesaplarına E-posta hesaplarını kaydedecek ve böylelikle farklı bir cihazdan giriş yapılmaya çalışıldığında mail adresine kod gönderilecek.



Wabetainfo'nun aktardığına göre, WhatsApp hesaplarını e-posta aracılığıyla korumaya yönelik yeni güvenlik özelliğinin geliştirme aşamasında olduğu kaydedildi.



Henüz geliştirme aşamasında olan bu özelliğin ise WhatsApp üzerinde tüm kullanıcılar için genel erişime ne zaman açılacağıyla ilgili bir bilgi yer almıyor.

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