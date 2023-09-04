WhatsApp'tan yeni özellik: Video mesajlara kontrol paneli geliyor

WhatsApp, geçtiğimiz haftalarda videolu mesaj özelliğini kullanıcılar için erişime açtığını duyurmuştu.



Videolu mesajlar sayesinde, 60 saniye içinde söylemeniz ve göstermeniz gerekenleri kaydedip sohbetlere yanıt verebiliyordunuz.



Android ve iOS için WhatsApp beta'nın en son güncellemeleri ile anlık video mesajları paylaşma özelliğini yönetmek artık mümkün.



Önceden, varsayılan olarak etkin olduğu için bu özelliği devre dışı bırakmak mümkün değildi. Ancak yeni işlev sayesinde kullanıcılar artık bu özellik üzerinde kontrol sahibi oluyor ve isterlerse devre dışı bırakabiliyorlar.



Bu geçiş ile WhatsApp, kullanıcılara bu özelliği tamamen devre dışı bırakma seçeneği sunarken, video mesajları almaya devam etme olanağı da sağlıyor.

Henüz özelliğin iOS ve Android cihazlardaki beta kullanıcıları tarafından test edildiği kaydedilirken, yakın bir zamanda daha da fazla kişiye sunulacağı belirtildi.

