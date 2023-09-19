WhatsApp'tan yeni tasarım: Topluluklar ve gruplar aynı yerde

WhatsApp'ın bu güncellemeyle, toplulukların kullanımını daha net ve gezinmesi daha kolay hale getirme ve diğer konuşmalardan daha iyi bir şekilde ayırt etmek istediği belirtildi.

Topluluk grup sohbetlerinin daha kolay tanımlanmasını sağlayan yeni simge, Google Play Store'dan Android için en son WhatsApp beta güncellemesini yükleyen bazı beta test kullanıcılarına sunuldu ve önümüzdeki haftalarda daha da fazla kişiye sunulacak.

