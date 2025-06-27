Wi-Fi tarihe gömülebilir: Işıkla veri aktaran yeni Li-Fi teknolojisi nedir?

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST)’ten Prof. Himchan Cho ve Kore Standartlar ve Bilim Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Kyung-geun Lim liderliğindeki ekip, hem yüksek hızlı veri iletimi sağlayan hem de bu veriyi eşzamanlı olarak şifreleyen bir Li-Fi cihazı geliştirdi.

GELENEKSEL WI-FI'DEN 100 KATA KADAR DAHA HIZLI

Li-Fi, geleneksel Wi-Fi’den 100 kata kadar daha hızlı veri aktarımı potansiyeline sahip. Ancak bugüne kadar güvenli veri aktarımı için ekstra şifreleme cihazları gerekiyordu. Yeni geliştirilen bu sistem ise veriyi doğrudan ışıkla gönderirken aynı anda şifreleyebiliyor. Bu sayede sistem daha hızlı, daha verimli ve çok daha güvenli hale geliyor.



Cihazda, elektrik verildiğinde çok parlak ışık yayan çevre dostu kuantum noktaları kullanıldı. Bu kuantum noktaları, “pinhole” adı verilen mikroskobik deliklerle kaplı özel bir elektrot tabakasıyla birleşti. Elektrik bu mikro deliklerden geçtiğinde, ışık belirli noktalarda yoğunlaşarak kuantum noktalarını harekete geçiriyor.



Bu özel tasarım, cihazın aynı anda iki farklı veri akışı göndermesine olanak tanıyor. Böylece hem veri aktarım kapasitesi artıyor hem de içerik şifrelenerek gönderildiği için siber saldırılara karşı ekstra koruma sağlanıyor.

TİCARİ KULLANIMA ÇOK YAKIN

Yeni Li-Fi cihazı, teknik anlamda da etkileyici performans gösteriyor. Parlaklığı, tipik bir akıllı telefon ekranının 10 katından fazla; verimliliği ise yüzde 17,4’e ulaştı -bu oran, ticari ürünler için gerekli seviyeye oldukça yakın.



Araştırmacılar, cihazın ışığı nasıl ürettiğini anlamak için geçici elektrolüminesans analizi adlı özel bir teknik kullandı. Bu yöntem, ışık üretimini nanosaniyelik zaman aralıklarıyla gözlemlemeye olanak tanıyor.



Prof. Cho, bu teknolojinin optik iletişimdeki mevcut sorunları çözdüğünü ve özellikle hastaneler, savunma sanayii ve finans sektörü gibi yüksek güvenlik ve hız gerektiren alanlarda çığır açabileceğini belirtti.