Wikipedia’da isyan çıktı: “Dehşet içinde gülüyorum”

Dijital dünyanın büyük bölümü hızla yapay zekaya yönelirken, Wikipedia frene basan nadir platformlardan biri oldu. Dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi, editör topluluğundan gelen sert tepkiler üzerine yapay zeka üretimi makale özetlerine ilişkin iki haftalık deneme sürecini askıya aldı.

404 Media’nın haberine göre, 2 Haziran’da başlatılması planlanan ve Wikipedia editörlerinin fikir alışverişi yaptığı “Village Pump” forumunda duyurulan deneme, yoğun eleştiriler sonrası iptal edildi. Yüzlerce editör yorum yaparak yeni özelliğe karşı çıktı.



AMAÇ İÇERİĞİ BASİTLEŞTİRMEKTİ



Wikipedia'nın test etmeyi planladığı “basit özetler” (simple summaries), yapay zekA tarafından oluşturulacak ve insan editörler tarafından denetlenecekti. Amaç, mevcut makaleleri sadeleştirerek okuyucuların daha kolay anlayabileceği hale getirmekti.



Özetler yalnızca mobil sitede ve kullanıcıların yüzde 10’una sunulacaktı. Denemenin sonunda, kullanıcıların bu özelliğe ilgi duyup duymadığına dair veriler toplanacak ve sistem kapatılacaktı.



Planlanan biçimiyle, makalelerin üst kısmında bir kutucukta yer alacak özetler, okuyucuların tepkileriyle genişletilecekti.



“İĞRENÇ”



Ancak yapay zekA destekli birçok özellik gibi bu girişim de sıcak karşılanmadı. Wikipedia'nın gönüllü editörleri, duyurudan birkaç saat içinde yüzlerce olumsuz yorumla foruma akın etti.



Bazı editörler, “İğrenç” gibi kısa tepkiler verirken, bir editör ise “Dehşet içinde gülüyorum” yorumunu yaparak şu ifadeleri ekledi:



“Google yapay zeka özetlerini yayına aldı diye şimdi bizim de onu geçmemiz mi gerekiyor?”



Google’ın ABD’de kullanıma sunulan yapay zeka destekli “Yapay Zeka Genel Bakış” özelliği, hatalı ve komik çıktılarıyla son zamanlarda sık sık gündeme geldi. Sistem bazen yılın hâlâ 2024 olduğunu iddia ediyor, bazen ise insanlara taş ve tutkal yemeyi öneriyor.



Bir Wikipedia editörü, yapay zekalı bu tür özetlerin “Wikipedia’nın güvenilirliğine ve okuyucularına geri dönüşsüz zararlar vereceğini” savundu.



GERİ GELEBİLİR



Wikimedia Vakfı ise 404 Media’ya yaptığı açıklamada, “Yorumları incelediğimizde, bu fikri tanıtma ve topluluğu sürece dahil etme konusunda daha iyi bir iş çıkarabilirdik” dedi.



“Editör katılımı olmadan hiçbir özeti yayına alma planımız yok” ifadelerinin yer aldığı açıklamada özelliğin tamamen rafa kaldırılmadığı, sadece şimdilik askıya alındığı belirtildi.

