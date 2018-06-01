ABD Temsilciler Meclisi üyesi Kevin McCarthy'nin, Vice News'de yayınlanmasının ardından Wikipedia'nın GOP'u tanıttığı sayfanın ekran görüntüsünü twitter hesabında paylaşması tartışma yarattı.



Google, GOP'un tanıtıldığı Wikipedia sayfasının, ideolojileri arasında muhafazakarlık, piyasa liberalizmi ve Nazizmi listeleyecek şekilde "tahrip edildiğini" savunarak GOP'un ideolojisi bölümünden bu bilgiyi hemen çıkardı.



Wikipedia'nın üzerinde değişiklik yapılabilen sayfasına 24 Mayıs'ta anonim bir kullanıcı tarafından "Nazizm" ifadesinin eklendiği, bu ifadenin bir hafta sonra düzeltildiği, perşembe öğleden sonra benzer değişikliğin bir dakika içinde geri alındığı kaydedildi.



Kevin McCarthy, olayı "rezalet" olarak nitelendirirken, GOP yöneticilerinden Cynthia Bryant, Google ve Wikipedia'nın "sitelerinde ne yayınlandığına ilişkin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini" söyledi.



Silikon Vadisinin diğer teknoloji devleri ve Google'ın daha önce de bu tür ön yargılı yaklaşımlar sergilediği iddia ediliyor.