Windows 10 desteği bugün bitti: Kullanıcılar şimdi ne yapmalı?

Bugünden itibaren Microsoft, böyle 10 kullanıcılarına teknik destek, yeni özellik güncellemeleri ve güvenlik yamaları sunmayacak.



Bu da cihazların zamanla daha yavaş çalışmasına ve siber saldırılara karşı savunmasız hale gelmesine yol açacak.



DESTEĞİ UZATMAK MÜMKÜN MÜ?



Microsoft, kullanıcıların Windows 11’e geçiş yapmasını tavsiye ediyor. Ancak bilgisayarınız yeni sürümün sistem gereksinimlerini karşılamıyorsa, şirket geçici bir çözüm olarak Windows 10 Consumer Extended Security Updates (ESU) programını öneriyor.

Bu program, işletim sistemine kritik güvenlik güncellemeleri sağlamaya devam ederek kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sunuyor. Ancak ESU, özellik veya performans güncellemeleri içermiyor.



Microsoft, bu programın da 13 Ekim 2026’da tamamen sona ereceğini duyurdu. Yani kullanıcıların önümüzdeki bir yıl içinde yeni bir bilgisayar veya Windows 11 sistemine geçmesi gerekecek.



WINDOWS 11 HANGİ BİLGİSAYARLARDA ÇALIŞIR?



Windows 11’e geçmek isteyen kullanıcıların, bilgisayarlarının minimum gereksinimleri karşıladığından emin olmaları gerekiyor. Microsoft, bunun en kolay yolunun PC Health Check adlı uygulamayı Microsoft Store’dan indirip çalıştırmak olduğunu söylüyor.



Windows 11 için resmi sistem gereksinimleri ise şöyle:





En az 1 GHz hızında, 64 bit destekli, 2 veya daha fazla çekirdeğe sahip işlemci

4 GB RAM

64 GB veya üzeri depolama alanı

UEFI Secure Boot desteği

TPM 2.0 güvenlik modülü

DirectX 12 veya daha yeni bir grafik kartı

En az 9 inç büyüklüğünde 720p çözünürlüklü ekran

AMD Ryzen AI 300, Intel Core Ultra 200V veya Snapdragon X serisi işlemci

16 GB RAM

256 GB depolama alanı

Yeni nesil “Copilot Plus” bilgisayar modelleri içinse daha yüksek gereksinimler geçerli:

WINDOWS 11’E NASIL GEÇİLİR?

Microsoft, yükseltme işlemine başlamadan önce kullanıcıların dosyalarını yedeklemesini öneriyor. Dosyalar varsayılan olarak taşınsa da “Önlem almakta fayda var” kuralı geçerli.



Güncelleme işlemi için şu adımları izlemek gerekiyor:





Başlat menüsünden “Ayarlar”ı açın.

Güncelleştirme ve Güvenlik (Updates & Security) sekmesine gidin.

Windows Update bölümünden “Güncellemeleri denetle”ye tıklayın.

Eğer cihazınız uygunsa Windows 11 yükseltmesi görünecek.

“İndir ve yükle” (Download and Install) seçeneğine tıklayarak kurulumu başlatabilirsiniz.

Windows 10’un desteğinin bitmesiyle birlikte, milyonlarca kullanıcının önümüzdeki aylarda Windows 11’e geçmesi bekleniyor. Microsoft ise bu geçiş sürecinde güvenlik açıklarını önlemek için kullanıcıların güncel sistemlere yönelmesini “kritik bir adım” olarak nitelendiriyor.