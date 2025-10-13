Windows 10 tarihe karışıyor! Milyonlarca kullanıcıya acil uyarı

Microsoft, 14 Ekim itibarıyla Windows 10’a yönelik resmi desteğini sonlandırıyor. Bu tarihten sonra yazılım artık teknik destek, hata düzeltmesi ve güvenlik güncellemesi almayacak. Şirket, kullanıcıları acil olarak harekete geçmeleri konusunda uyardı.

Daily Mail’in haberine göre, yalnızca İngiltere’de yaklaşık 21 milyon kişi hala Windows 10 kullanıyor. Bu durum, milyonlarca cihazın bilgisayar korsanları tarafından hedef alınma riskini artırıyor.

Microsoft, uyumlu cihazların ücretsiz olarak Windows 11’e yükseltilebileceğini duyurdu. Ancak birçok eski bilgisayar, yeni işletim sistemiyle uyumlu değil. Bu kullanıcılar, “Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU)” programına kaydolarak önümüzdeki 12 ay boyunca sınırlı güvenlik yamaları alabilecek.

KİŞİSEL VERİLER RİSK ALTINDA

Program, bireysel kullanıcılar için ücretsiz veya 24,99 sterlin karşılığında kullanılabiliyor. Ticari kuruluşlarda ise cihaz başına ücret 58 sterlin olarak belirlendi. Ancak bu destek de 13 Ekim 2026’da tamamen sona erecek.

Siber güvenlik uzmanları, sistemleri güncellemeyen kullanıcıların kişisel verilerini riske atabilecekleri uyarısında bulunuyor. Which? dergisinin yaptığı ankete göre, Windows 10 kullanıcılarının dörtte biri Windows 11’e geçmeyi planlamıyor.

E-atık yardım kuruluşu The Restart Project ise desteğin bitmesiyle birlikte dünya genelinde yaklaşık 400 milyon bilgisayarın işlevsiz hale gelebileceğini, bunun da 700 milyon kilogramdan fazla elektronik atık anlamına geldiğini belirtiyor.

Kuruluş, Microsoft’un güncelleme süresini uzatarak bu atık yükünü azaltabileceğini savunuyor. Microsoft’tan konuyla ilgili yorum talep edildi.