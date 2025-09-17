Windows 10 tartışması: Kurumlardan Microsoft'a çağrı

Microsoft, Windows 10 desteğini ekim ayında sonlandırıyor. Bu tarihten itibaren sistem için yazılım ve güvenlik güncellemeleri yayınlanmayacak.

Karar, Windows 11 ile uyumlu olmayan milyonlarca kullanıcıyı doğrudan etkiliyor.

ABD merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Consumer Reports, Microsoft’a bu kararını gözden geçirme çağrısı yaptı.

Kuruluş, Microsoft CEO’suna gönderdiği mektupta, Windows 10 desteğinin sona ermesinin “milyonlarca tüketiciyi mağdur edeceğini” belirterek, 14 Ekim'de sona erecek ücretsiz güvenlik güncelleme süresinin uzatılmasını talep etti.

KULLANICILARIN NEREDEYSE YARISI

Dünya genelinde kullanıcıların yaklaşık yüzde 46,2’si halen Windows 10 kullanıyor.

Windows 11’in 24H2 sürümüyle birlikte ortaya çıkan sorunlar da göz önüne alındığında, kullanıcıların işletim sistemini yükseltmeye isteksiz olduğu görülüyor.

Consumer Reports, kullanıcıların çoğunun “Eğer bozulmadıysa, düzeltmeye gerek yok” yaklaşımıyla hareket ettiğini vurguluyor.

YILLIK 30 DOLAR

Microsoft’un kararına uymak zorunda kalan kullanıcılar, ekim sonrası güvenlik güncellemelerini almak için yıllık 30 dolar ödemek durumunda kalabilir.

Consumer Reports, bu uygulamayı “ikiyüzlülük” diye nitelendiriyor.

Şirketin kullanıcıları Linux veya Valve’in SteamOS’ine yönelmekten caydırma çabasında olduğu düşünülüyor. Ancak Windows 10 desteğinin sona ermesi, kullanıcıları alternatif arayışına itebilir.

Resmî olarak desteklenmese de, Windows 11’i daha düşük donanımlarda çalıştıran Tiny11 gibi seçenekler bulunuyor. Ancak en güçlü alternatif işletim sistemlerinden biri Linux ve özellikle Valve’in SteamOS’u. Bu sistem, Windows 10 kullanıcıları için oyun odaklı bir geçiş seçeneği sunuyor.

Microsoft ayrıca Xbox PC uygulaması üzerinden yeni bir “tam ekran deneyimi” sunmayı planlıyor. Bu özellik yalnızca Windows 11 ile uyumlu olacak. Yani bu durum da bazı Windows 10 kullanıcılarını tamamen farklı sistemlere yönlendirebilir.