Wordle nedir, nasıl oynanır?

Wordle, son dönemde internette en çok oynanan oyunlar arasına girdi.



Wordle, daha önce Place ve The Button for Reddit sosyal deneylerini yaratan bir programcı olan Josh Wardle tarafından geliştirildi. Wardle, soyadında ufak bir değişiklik yaparak yarattığı oyuna Wordle adını verdi.

Sadece internet sitesi üzerinden oynanabilen oyunun henüz bir mobil uygulaması bulunmamakta.



WORDLE NASIL OYNANIR?

Wordle'da oyuncular 5 harfli bir kelimeyi 6 denemede tahmin etmeye çalışıyor. Bu denemeler sırasında kelimede yer alan harfler doğru noktada kullanıldığında ilgili kutucuk yeşile dönüyor.



Kelimenin içinde olup da doğru yerde kullanılmayan harfler sarıya, kelimede var olmayan harflerse griye boyanıyor.

Wordle oynamak için herhangi bir üyelik oluşturmanıza ve bir ücret ödemenize gerek yok.

WORDLE'NİN KURALLARI NELER?



Kullanıcı, oyunu yalnızca günde bir kez oynayabilir.



Kullanıcının maksimum 6 tahmin hakkı var.



Yazılan her kelime uygun olmayabilir.



Yeşil renkli harf, hedef kelimede aynı yerde bulunur.



Sarı renkli harf, hedef kelimede bulunuyor fakat yeri farklıdır.



Gri renkli harf hedef kelimede bulunmuyor.