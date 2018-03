World of Tanks baştan aşağı yenilendi

160 milyondan fazla kayıtlı oyuncusuyla dünyanın en popüler oyunlarından biri konumunda bulunan World of Tanks, bugün itibariyle oyunun çıkışından bu yana gerçekleştirilen en büyük güncellemeyi alıyor ve adeta baştan aşağı yenileniyor.

Wargaming’in PC platformu için uzun süredir geliştirilmesine devam ettiği ve bu güncellemeyle oyuncuların beğenisine sunulan Core grafik motoruyla, oyunun grafikleri tamamen yenilendi. Güncelleme, gerçekçi görsellik, tamamen elden geçirilmiş 29 savaş alanı, yeni müzikler ve ilk kez görücüye çıkan Buzul (Glacier) haritasıyla tank savaşlarını tamamen yeni bir boyuta taşımakta.

World of Tanks ilk kez 2010 yılında Beyaz Rusya’da oyuncuların beğenisine sunuldu ve bir yıl sonra ise dünya çapında bir fenomen olmayı başardı.

Intel’le yapılan işbirliği sonucu şirket bünyesinde geliştirilen Core grafik motorunun son halini alması 2 yıl sürdü.1.0 güncellemesiyle birlikte oyuna eklemlenecek grafik motoru sayesinde oyun, bundan sonra en son grafik işlem ve render teknolojilerinden yararlanabilecek. Core motoru oyuna fizik temelli rendering, post-processing efektleri, gelişmiş ışık, gölge ve partikül efektlerinin yanı sıra performans optimizasyonuna yönelik bir dizi özellik ekliyor. Üstün görsellikle birlikte oyunun ses tasarımı da baştan aşağı değişti.

Prague FILMHarmonic Orchestra tarafından canlı kaydedilen oyun müzikleri üzerinde bir yıldan fazladır titizlikle çalışılıyor. Her harita için özel bir atmosfer yaratma amacıyla bestelenen parçalarda, o bölgelerin yerel müzisyenleri tarafından çalınan etnik enstrümanlar kullanıldı. Böylece her oyun haritası kendi özel müzikal temasına kavuşmuş oluyor. Haritalardaki seslerle müziklerin oyunculara kapsamlı bir deneyim yaşatabilmek için o anda oyunda olan bitenle interaktif olarak devreye girdiğini de belirtelim.



Sony Music Entertainment tarafından yayınlanan Word of Tanks oyun müzikleri albümünü YouTube, Fizy, Spotify, iTunes, Google Play, Deezer, Tidal gibi önde gelen müzik platformlarından dinleyebileceksiniz.



“Update 1.0, oyunun üzerine oturduğu temel teknolojileri baştan aşağı elden geçirip şirket içinde geliştirilen Core grafik motorunu devreye sokuyor,” şeklinde konuşan World of Tanks PC Oyun Geliştirme Direktörü Milos Jerabek, “Bu sayede oyunun çıtasını bambaşka bir boyuta yükseltmemiz ve World of Tanks’i daha uzun yıllar oyuncularımız için keyif veren bir deneyime dönüştürmemiz mümkün olacak,” dedi.



Intel Cooperation Geliştirici İlişkileri Direktörü Michelle Chuaprasert ise konu hakkındaki düşüncelerini, “Intel olarak PC oyun dünyasındaki teknolojik inovasyonun daima arkasında durmaktan dolayı gururluyuz. Wargaming tarafından geliştirilen yeni grafik motoru sayesinde World of Tanks 1.0, PC oyunculuğunda yepyeni bir dönemin başladığına işaret ediyor, ”sözleriyle aktardı.