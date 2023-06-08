WSJ: Instagram pedofili ağını birbirine bağlıyor

Bir Meta sözcüsü, şirketin "sürekli olarak bu davranışa karşı aktif olarak savunmanın yollarını araştırdığını ve bu iddiaları derhal ele almak için dahili bir görev gücü oluşturduğunu" söyledi.



Meta, şirketin bazı vakalarda çocuklara yönelik cinsel istismar raporları aldığını ve bu raporların işlenmesini engelleyen bir yazılım hatasına atıfta bulunarak bu raporlara karşı harekete geçmediğini kabul etti.



Meta temsilcisi ayrıca, "Yıkıcı hesapları daha kolay tespit edip kaldırmaları için içerik incelemecilerimize güncellenmiş rehberlik sağladık" dedi.