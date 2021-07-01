www'nun kaynak kodu NFT olarak satıldı

Tim Berners-Lee'nin yazdığı World Wide Web kaynak kodunun NFT'si Sotheby's tarafından düzenlenen açık artırmada 5,4 milyon dolara alıcı buldu.



Açık artırma 23 Haziran’da bin dolar ile başlamış ve tamamlanmasına bir gün kala 3.5 milyon dolara kadar yükselmişti. Açık artırmanın devam ettiği son gün www’nun kaynak kodları özellikle son 15 dakikada peş peşe gelen tekliflerle birlikte 5.4 milyon dolara kadar yükselerek alıcı buldu.



Bugüne kadar gerçekleşen ve en yüksek rakama tamamlanan NFT satışı Christie’s’de gerçekleşmiş ve Amerikalı sanatçı Mike Winkelmann’ın eseri 69.3 milyon dolara alıcı bulmuştu. Öte yandan Sir Berners Lee’nin açık arttırması, Twitter kurucularından ve tepe yöneticisi Jack Dorsey’in ilk tweet’i için düzenlenen 2.9 milyon dolarlık NFT açık artırmasını geçmeyi başardı.

World Wide Web protokolünün yaratıcısı yani bugün her bir internet sitesinin adını yazarken başa eklediğimiz www’nun yazılımcısı Tim Berners-Lee’nin modern interneti oluşturmak için 1980’lerin sonunda araştırma laboratuvarı CERN’de üzerinde çalışmaya başladığı ve 1990-1991 yıllarında tamamladığı 9.555 satırlık orijinal kaynak kodlarının açık artırması büyük bir ilgi çekmişti.



Açılımı non-fungible token olan NFT, dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan veri birimi. NFT’ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabiliyor ve son dönemde NFT ile yapılan açık arttırmalar oldukça popüler konumda.



Sir Tim Berners-Lee’nin kaynak kodlarını açık arttırma ile kazanan isim isterse kodları kendi bilgisayarına indirebilecek ve isterse NFT olarak internetten erişebilecek. Açık arttırmayı kazanan kişi aynı zamanda Berners Lee’den, kaynak kodlarının etkisi ve yazım sürecinde yaşadıklarını anlatan bir mektup, bir video kaydı ve bir de kodları içeren Lee’nin imzasını taşıyan poster alma hakkını elde etti.