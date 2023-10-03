X adı mahkemelik oluyor: Elon Musk'a dava

Twitter'ın müşterilerin kafasını karıştıran yeniden adlandırması gelir kaybına neden oldu.



X Sosyal Medya, Musk'un ismi kullanmasının yasaklanmasını talep ediyor ve tazminat istiyor.



X veya X Sosyal Medyasından herhangi bir açıklama gelmedi.



Musk'un şirketi, yüzlerce ticari marka isminde yer alan "X" harfi nedeniyle potansiyel olarak çok sayıda ticari marka anlaşmazlığıyla karşı karşıya kalabilir.