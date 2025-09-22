X algoritması değişiyor: Kullanıcılar kendi akışlarını oluşturabilecek

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), kullanıcıların ilgi alanlarına daha uygun içerikler göstermeyi amaçlayan yapay zeka destekli bir algoritmaya geçiş hazırlığında.

Şirket, bu adımla kullanıcıların platformda daha fazla vakit geçirmesini ve uygulamaya daha fazla geri dönmesini sağlamayı hedefliyor. Ancak uzmanlar, teoride kulağa ilgi çekici gelen bu planın pratikte farklı sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor.

SİYASİ TARTIŞMALARDAN ÇIKACAK

Cuma günü, X’in ürün başkanı Nikita Bier, uygulamada etkileşimi artırma hedeflerini şöyle açıkladı:

“X zaman akışınızın amacı, ana akım algoritmadan ve siyasi tartışmalardan çıkıp kendi nişinizi bulmak. İlgi alanlarınız hakkında paylaşım yapabilmeli ve dostça, ilgili geri dönüşler alabilmelisiniz. Eğer sürekli benzin istasyonunda kavga videoları görüyorsanız, hesabınız henüz oturmamış demektir. Bunu düzeltmek için her gün çalışıyoruz.”

Yani X, her kullanıcının kendi ilgi alanlarını keşfedebileceği ve sadece yaptığı paylaşımlara göre benzer düşünen topluluklarla bağlantı kurabileceği bir sistem kurmak istiyor.

Fakat Social Media Today'e göre platformdaki kullanıcıların yüzde 80’i hiçbir yorum yapmıyor ya da içeriklerle etkileşime girmiyor. Yani bu hedef oldukça zorlu.

KASIMDA TAMAMEN YAPAY ZEKAYA GEÇİYOR

X’in sahibi Elon Musk, Bier’in açıklamalarına şunları ekledi:

“Algoritma, kasım ayına kadar tamamen yapay zekayla çalışacak. Bu süreçte kayda değer ilerleme kaydedeceğiz. Algoritmayı her iki haftada bir açık kaynak haline getireceğiz. Kasım veya en geç aralık ayında, yalnızca Grok’a sorarak akışınızı dinamik biçimde ayarlayabileceksiniz.”

Bu sistemle kullanıcılar, akışta gördükleri içerikleri beğenip beğenmediklerine göre Grok’a talimat verebilecek ve akışlarını yeniden düzenleyebilecek.

Benzer bir yaklaşım, Meta’nın Threads platformunda da test ediliyor. Kullanıcıların @threads.algo adlı bir profil etiketleyerek akışlarını ilgi alanlarına göre düzenleyebileceği bir özellik üzerinde çalışıldığı biliniyor.

Threads bu konuda resmi bir açıklama yapmasa da, söz konusu hesabı Meta mühendislerinin takip etmesi, özelliğin gerçek olabileceğini düşündürüyor.

Buradaki fikir, kullanıcıların sadece bir gönderiyi beğenmekle kalmayıp, açıkça “Bundan daha çok göster” gibi talimatlarla sistemin öğrenme sürecini yönlendirmesi. Yapay zeka, gönderilerden konu başlıklarını çıkarabildiği için bu açık sinyaller, kullanıcı deneyimini doğrudan şekillendirecek.

TİKTOK MODELİYLE KIYASLANIYOR

Yine de uzmanlara göre bu, devrimsel bir kişiselleştirme anlamına gelmeyebilir. Çünkü TikTok örneğinde olduğu gibi, kullanıcıların doğrudan talimat vermesine gerek kalmadan, yalnızca izleme süresi ve içerik öğeleri üzerinden kişisel ilgi alanlarını hızla öğrenen sistemler zaten mevcut. Bu da kullanıcıların algoritmaya elle müdahale etmeye çok istekli olmayabileceğini düşündürüyor.

Kullanıcılar daha çok, zahmetsizce içerik paylaşabildikleri ve görebildikleri uygulamaları tercih ediyor.

SAHTE KULLANICILAR

Tüm bu şüphelere rağmen, platformların etkileşimi artırmak için başka yolları da gündeme getirmesi bekleniyor. Bunlardan biri de, Meta’nın denemeler yaptığı söylenen, yapay zekalı “sahte kullanıcılar”. Bu bot hesaplar, insanların ilgi alanlarına göre onlarla etkileşime girerek, gerçek bir topluluk hissi yaratabilir.

Bu yöntem etik açıdan tartışmalı olsa da, kullanıcıların “beğeni” ve “yorum” alması dopamin etkisi yarattığından, çoğu kişi etkileşimin botlardan geldiğini göz ardı edebilir.