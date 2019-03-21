Netmarble Corp., X-Force’un popüler kahramanlarını ve Mutant Kardeşliği’nin kötü adamlarını Süper Kahraman RPG oyunu MARVEL Future Fight’a getirerek mutant kıyametini başlatıyor.



YENİ SÜPER KAHRAMAN VE SÜPER KÖTÜLER



Yeni kahraman Warpath, X-Force Kostüm Koleksiyonundan X-Force kostümlerini almış olan mevcut kahramanlar Wolverine, Deadpool ve Nightcrawler’ın yanında mücadeleye katılıyor. Warpath’a ait yeni bir Boyut Yarığı bölümü ve Çizgi Roman Kartı da olacak. Mutant Kardeşliği de üstünlüğü kaybetmemek için durdurulamaz Juggernaut ve vahşi Sabretooth ile saflarını güçlendiriyor.



Wolverine artık yeni bir Nihai Yeteneği kullanabileceği Kategori-3’e yükselebilecek. “Potansiyelini Göster” özelliği yeni güncellemeyle Juggernaut, Sabretooth, Warpath ve Wolverine için kullanılabilecek.



GÖLGEDİYAR GÜNCELLENİYOR



Bu güncellemeyle Gölgediyar’a da yenilikler geliyor. Oyuncular artık Kat 30’un ötesine gidebilecek. Oyuncular Kat 30’dan sonraki katları temizlediklerinde “Gölgediyar Puanı” kazanacak ve bu Gölgediyar Puanlarını özel ödüller almak için kullanabilecek.