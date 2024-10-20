X, kullanıcı verilerini üçüncü taraflarla paylaşacak

X, kullanıcı verilerini üçüncü taraf "iş ortakları" ile paylaşarak yapay zeka modellerini eğitmek için yeni bir gizlilik politikası güncellemesi yaptı.

Güncellenen politika, "üçüncü taraf iş ortakları" başlıklı yeni bir bölüm içeriyor.

Bu bölümde, kullanıcıların ayarlarına bağlı olarak bilgilerin paylaşılabileceği belirtiliyor. Politika, "Eğer paylaşım seçeneğini devre dışı bırakmazsanız, bazı durumlarda bilgilerin alıcıları, X’in Gizlilik Politikasında belirtilenlerin yanı sıra kendi bağımsız amaçları için de kullanabilir; örneğin, yapay zeka modellerini eğitmek için" ifadelerine yer veriyor.



Kullanıcıların veri paylaşımını devre dışı bırakma seçeneği olduğu vurgulansa da, bu işlemin nasıl gerçekleştirileceği konusunda belirsizlikler bulunuyor.



TechCrunch'ın raporuna göre, kullanıcıların ayarlar menüsünde veri paylaşımını devre dışı bırakma kontrolü henüz görünmüyor. Ancak, politika yürürlüğe girmeden önce bu durumun değişebileceği düşünülüyor.



X, yeni politika hakkında gelen sorulara henüz yanıt vermedi.