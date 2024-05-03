X kullanıcıları, kendilerini engelleyen kullanıcıların paylaşımlarını görebilecek

X/Twitter'ın sahibi Elon Musk, kullanıcıların kendilerini engelleyen kullanıcılar tarafından paylaşılan X gönderilerini görüntüleyebileceklerini, ancak etkileşime giremeyeceklerini duyurdu.

X kullanıcıları, kendilerini engelleyen kullanıcıların paylaşımlarını görebilecek

yani yeni adıyla X'in sahibi Elon Musk, platform üzerinde yaptığı paylaşımda yeni bir özellik duyurdu.

ABD'li milyarder yaptığı duyuruyla birlikte bir başka kullanıcı paylaşımlarını herkese açık olarak yaptığı takdirde, engellediği kullanıcılar tarafından da görüntülenebilecek.

Elon Musk'ın X gönderisinde şu ifadeler yer aldı;

"Kullanıcılar yakında kendilerini engelleyen kullanıcıların herkese açık gönderilerini görebilecekler. Ancak, onlara yanıt veremeyecek/beğenemeyeceklerdir."

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