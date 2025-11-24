X, kullanıcıların konumlarını göstermeye başladı: Konum gizlenebilir mi? İşte tüm bilinenler

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (eski Twitter), hafta sonu sessizce devreye aldığı yeni bir şeffaflık özelliğiyle büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kullanıcılar, bir hesabın “katılma tarihi”ne tıkladıklarında, hesabın hangi ülkede bulunduğunu gösteren yeni bir sayfayla karşılaştı. Bu özellik, botlarla ve yabancı trol çiftlikleriyle mücadele için tasarlanmıştı ancak devreye girer girmez hem kafa karışıklığına hem de viral olan iddialara yol açtı.

MAGA HESAPLARI ABD DIŞINDA MI?

Özellik görünür hale gelir gelmez, X kullanıcıları arasında hızla yayılan paylaşımlarda, pek çok yüksek etkileşimli, MAGA (Make America Great Again) temalı hesabın aslında ABD’de değil, Doğu Avrupa, Tayland, Nijerya ve Bangladeş gibi ülkelerde bulunduğu iddia edildi.

Örneğin “ULTRAMAGA 🇺🇸 TRUMP🇺🇸2028” adlı, Washington D.C. konumlu olduğunu belirten hesap Afrika’da görünüyordu. “Trump Is My President” isimli, daha sonra silinen bir hesap ise Makedonya merkezli görünüyordu.

Bu bulgular, yabancı aktörlerin ABD siyasetini manipüle ettiği yönündeki kuşkuları beslerken, X’in yeni özelliği getirme niyetinin de tam bu olduğu düşünülüyor.

BAKANLIK HESABI İSRAİL’DE Mİ GÖRÜNDÜ?

En büyük infial ise ABD İç Güvenlik Bakanlığı hesabına dair iddialarla yaşandı. Cuma sabahı bazı kullanıcılar, bakanlık hesabının konum alanında “Tel Aviv, İsrail” ibaresinin göründüğü görselleri paylaşmaya başladı.

Bu iddia hızla viral olurken, özellikle ABD’nin İsrail’e verdiği destek nedeniyle yoğun siyasi tartışmaları daha da alevlendirdi.

Bakanlık ve X’in ürün müdürü Nikita Bier ise iddiaları kesin bir dille reddetti.

Bakanlık, önce Trump’ın şaşkın bakışlı bir karikatürünü paylaşarak tartışmayı geçiştirdi, ardından resmi bir açıklama yaptı:

“İnanmak zor ama bu hesabı her zaman yalnızca ABD’den yönettik. Ekran görüntüleri kolayca sahte üretilebilir, videolar manipüle edilebilir.”

ÖZELLİK BİR ANDA KALDIRILDI VE YENİDEN AÇILDI

Öte yandan cuma gecesi, platformdaki tüm hesaplardan konum bilgisi özelliği bir anda kayboldu.

Bier, daha sonra bunun geçici bir kapatma olduğunu belirtti ve cumartesi günü özelliğin küresel olarak yeniden aktif edildiğini duyurdu.

Fakat dikkat çeken bir değişiklik vardı: Artık hesabın ilk oluşturulduğu tarihteki konum gösterilmiyordu.

Bier’e göre, bu alan eski hesaplarda IP aralıklarının zaman içinde değişmesi nedeniyle hatalı bilgi üretebiliyordu.

Bier, bakanlıkla ilgili sorulara, “Sahte haber. Hiçbir gri tikli (devletlere ait) hesapta konum görünmedi” dedi.

Ancak pazar sabahı DHS hesabında konum bilgisi yeniden belirdi. Bilgide “ABD” yazıyordu.

X NEYİ AMAÇLIYOR?

Yeni “Bu hesap hakkında” bölümü, bir hesaba dair şu bilgileri gösteriyor:

- Hesabın bulunduğu ülke veya bölge (IP adresine göre)

- Hesap ilk oluşturulduğunda bulunulan ülke (şimdilik kaldırıldı)

- Kullanıcı adının kaç kez değiştiği ve en son ne zaman değiştiği

- X uygulamasının nereden indirildiği (Google Play, App Store vb.)

Bu bilgiler, özellikle yapay zeka çağında bot hesapların daha sofistike hale geldiği bir dönemde, sahte etkileşim ve manipülasyonu azaltmayı amaçlıyor.

Instagram’ın yıllardır sunduğu “Bu hesap hakkında” özelliğinin benzeri olarak görülüyor.

VPN VE STARLINK KARIŞIKLIĞI

Özelliğin geçici olarak kaldırılmasının en önemli nedeninin “yanlış konum göstergeleri” olduğu belirtiliyor.

Örneğin, “Canadian Beaver” kullanıcı adlı kişi, Kanada’da yaşamasına rağmen hesabının ABD merkezli göründüğünü söyledi.

Bier ise “Starlink bizi şaşırttı, şimdi düzeltiyoruz” açıklamasında bulundu.

Bir başka kullanıcı hesabının açılış konumunun “Kore” göründüğünü belirttince Bier, “2022’de VPN kullanarak kaydolmuşsunuz” dedi.

Bu nedenle X, yakın zamanda hesap sayfasına şu uyarıyı eklemeyi planlıyor:

“Bu kullanıcı VPN kullanıyor olabilir; ülke/bölge bilgisi doğru olmayabilir.”

KONUM GİZLEME AYARI VAR

X kullanıcıları, hesabın konum bilgisinin ülke veya yalnızca bölge/kıta olarak görünmesini sağlayabiliyor. Bu seçenek yalnızca ifade özgürlüğünün baskı altında olduğu ülkelerde değil, ABD’deki kullanıcılar için de mevcut.

Ayar, X uygulamasında “Gizlilik ve Güvenlik” menüsünden değiştirilebiliyor.

X NEDEN BU BİLGİYİ TOPLUYOR?

X’e göre kullanıcıların konum bilgisi şu sebeplerle toplanıyor:

- İçerik önerilerinin iyileştirilmesi,

- Yaşa uygun içerik gösterimi,

- Yerel yasal düzenlemelere uygunluk,

- Yanlış bilgi ve bot hesaplarla mücadele.

ABD’de yaşayan kullanıcıların verilerinden X Corp. (Teksas), ABD dışındaki kullanıcıların verilerinden ise X Internet Unlimited Company (İrlanda) sorumlu.

“HENÜZ OTURMADI”

Bier’e göre özellik henüz tam oturmuş değil. Ürün müdürü, “Bazı pürüzler var, salı gününe kadar çözülecek” diyor.

Konum bilgilerinin doğruluğu zaman zaman güncellenecek, ancak bu güncellemeler gecikmeli ve rastgele zamanlı yapılacak.

Amaç, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak takip edilememesi ve mahremiyetin korunması.