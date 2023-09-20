X mi? Twitter mı?: İşte kullanıcıların en çok tercih ettiği isim

Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından platform üzerinde birçok değişiklik yaptı ve yapmaya devam ediyor.

Son olarak Twitter'ın ikonik kuş logosunu ve ismini "X" olarak değiştiren Elon Musk, San Fransisco'daki genel merkezin tabelalarına kadar değişime gitmişti.

YÜZDE 69 HALA TWİTTER İSMİNİ KULLANIYOR

Yapılan anket verileri kullanıcıların yüzde 69'unun "Twitter" ismini "X" isminden daha çok kullandığı ortaya koydu.

Platform kullanıcılarının marka değişiminden bu yana 2 ay geçmiş olmasına rağmen hala "X" logosuna ve ismine alışamadığı kaydedildi.