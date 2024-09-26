X, şeffaflık raporunu yayınladı: Elon Musk'ın devralmasından sonra ilk defa paylaştı

Sosyal medya platformu X'in, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'a satılmasından ardından ilk defa şeffaflık raporu paylaşıldı.

X, şeffaflık raporunu yayınladı: Elon Musk'ın devralmasından sonra ilk defa paylaştı

X yönetimi, şirketin el değiştirmesinden sonra ilk defa şeffaflık raporunu paylaştı.

Raporda, yılın ilk yarısında platformunda milyonlarca paylaşım ve hesabın engellendiği ortaya çıktı.

Platformdaki hesapları askıya alma işlemlerinin eski döneme göre 3 kattan fazla arttığı gözlemlendi.

2022'nin ilk 6 ayında 1,6 milyon hesap askıya alınmış, 2024'ün aynı döneminde ise bu rakam 5,3 milyona çıkmıştı.

Raporda, ocak-haziran döneminde "kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle 10,6 milyondan fazla gönderinin kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

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