X (Twitter), ABD seçimleri öncesinde siyasi propagandalara izin verecek

Daha önce Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X, yaptığı açıklamada ABD'de artık adayların ve siyasi partilerin siyasi reklamlarına izin vereceğini ve 2024 başkanlık seçimleri öncesinde güvenlik ve seçim ekibini genişleteceğini söyledi.



Milyarder Elon Musk Ekim ayında şirketi satın almadan önce Twitter 2019 yılından bu yana tüm siyasi reklamları küresel olarak yasaklamıştı.

Ocak ayında Twitter bu yasağı kaldırdı ve ABD'de seçmen kaydı gibi konularda farkındalık yaratan "nedene dayalı reklamlara" izin vermeye başladı ve platformda izin vereceği siyasi reklam türlerini genişletmeyi planladığını söyledi.



Öte yandan X'in içerik manipülasyonu ve "ortaya çıkan tehditlerle" mücadele etmek için ekiplerini büyüteceği kaydedildi.

DEZENFORMASYON İÇEREN SİYASİ REKLAMLAR YASAKLANMAYA DEVAM EDECEK



Şirket, kullanıcıların X'te hangi siyasi reklamların tanıtıldığını görmelerini sağlayacak küresel bir reklam şeffaflık merkezi oluşturacağını söyledi ve yanlış bilgi yayan veya bir seçimde halkın güvenini sarsmaya çalışan siyasi reklamları yasaklamaya devam edeceğini ekledi.



Platform, diğer sosyal medya şirketleri gibi, büyük seçimler sırasında yanıltıcı veya yanlış içeriği önlemek adına yeterince çaba göstermediği için araştırmacılar ve kanun yapıcılar tarafından uzun süredir eleştiriliyor.



Musk'ın satın almasından bu yana X, özellikle güven ve güvenlik ekibinde çalışanlar da dahil olmak üzere binlerce çalışanı işten çıkardıktan sonra ABD başkanlık seçimlerine hazır olup olmadığı konusunda soru işaretleri bulunuyor.

