X (Twitter), ABD seçimleri öncesinde siyasi propagandalara izin verecek

X, yani eski adıyla Twitter, ABD'de yaklaşan 2024 seçimleri öncesinde platform üzerinden adayların ve partilerin propaganda yapabilmesine izin vereceğini duyurdu. Öte yandan dezenformasyon içeren siyasi reklamların engellenmeye devam edeceği kaydedildi.

X (Twitter), ABD seçimleri öncesinde siyasi propagandalara izin verecek

Daha önce olarak bilinen sosyal medya platformu X, yaptığı açıklamada 'de artık adayların ve siyasi partilerin siyasi reklamlarına izin vereceğini ve 2024 başkanlık seçimleri öncesinde güvenlik ve seçim ekibini genişleteceğini söyledi.

Milyarder Elon Musk Ekim ayında şirketi satın almadan önce Twitter 2019 yılından bu yana tüm siyasi reklamları küresel olarak yasaklamıştı.

Ocak ayında Twitter bu yasağı kaldırdı ve ABD'de seçmen kaydı gibi konularda farkındalık yaratan "nedene dayalı reklamlara" izin vermeye başladı ve platformda izin vereceği siyasi reklam türlerini genişletmeyi planladığını söyledi.

Öte yandan X'in içerik manipülasyonu ve "ortaya çıkan tehditlerle" mücadele etmek için ekiplerini büyüteceği kaydedildi.

DEZENFORMASYON İÇEREN SİYASİ REKLAMLAR YASAKLANMAYA DEVAM EDECEK

Şirket, kullanıcıların X'te hangi siyasi reklamların tanıtıldığını görmelerini sağlayacak küresel bir reklam şeffaflık merkezi oluşturacağını söyledi ve yanlış bilgi yayan veya bir seçimde halkın güvenini sarsmaya çalışan siyasi reklamları yasaklamaya devam edeceğini ekledi.

Platform, diğer sosyal medya şirketleri gibi, büyük seçimler sırasında yanıltıcı veya yanlış içeriği önlemek adına yeterince çaba göstermediği için araştırmacılar ve kanun yapıcılar tarafından uzun süredir eleştiriliyor.

Musk'ın satın almasından bu yana X, özellikle güven ve güvenlik ekibinde çalışanlar da dahil olmak üzere binlerce çalışanı işten çıkardıktan sonra ABD başkanlık seçimlerine hazır olup olmadığı konusunda soru işaretleri bulunuyor.

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