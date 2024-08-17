X/Twitter, Brezilya'daki faaliyetlerini durduruyor

Sosyal Medya platformu X, Brezilyalı yargıç Alexandre de Moraes'in "sansür emirleri" olarak adlandırdığı emirleri nedeniyle Brezilya'daki faaliyetlerini "derhal geçerli olmak üzere" kapatacağını söyledi.

TUTUKLAMAKLA TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

X/Twitter, Moraes'in Güney Amerika ülkesindeki yasal temsilcilerinden birini, platformundan bazı içerikleri kaldırması için yasal emirlere uymaması halinde gizlice tutuklamakla tehdit ettiğini iddia ediyor.

BREZİLYA'DA KULLANILABİLİR OLMAYA DEVAM EDİYOR

Milyarder Elon Musk'ın platformu Cumartesi günü yaptığı açıklamada, X hizmetinin Brezilya halkı için kullanılabilir olmaya devam ettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?



Bu yılın başlarında Moraes, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümeti döneminde yalan haber ve nefret mesajları yaymakla suçlanan sözde "dijital milisleri" soruştururken X'e belirli hesapları engelleme emri vermişti.

Moraes, Musk'ın X'te hakimin engellenmesini emrettiği hesapları yeniden etkinleştireceğini söylemesinin ardından bu yılın başlarında milyarder hakkında bir soruşturma başlatmıştı.

Musk, Moraes'in X ile ilgili kararlarını "anayasaya aykırı" olarak nitelendirmişti.