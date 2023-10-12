X (Twitter) CEO'su Linda Yaccarino'dan AB'ye yanıt: "On binlerce içerik kaldırıldı"

Önceden Twitter olarak bilinen sosyal platform X, bu hafta başında Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton'un şirkete, Hamas ve İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından platformda dolaşan dezenformasyon ve yasadışı içeriği engellemedeki başarısızlığı konusunda uyarıda bulunduğu sert bir açık mektup gönderdi.

ON BİNLERCE İÇERİK KALDIRILDI

X'in (Twitter) CEO'su Linda Yaccarino, şirket tarafından oluşturulan bi ekiple beraber on binlerce dezenformasyon ve yasadışı içeriği platform üzerinden kaldırdığını belirtti.

YÜZLERCE HESAP KAPATILDI

Öte yandan platform üzerinde terörist gruplarla, şiddet veya aşırılıkla bağlantılı olduğu tespit edilen yüzlerce hesap kapatıldı.

Yaccarino, halen denetlenmesi ve kontrol edilmesi gereken toplam ne kadar içerikle karşı karşıya olunduğuna dair herhangi bir tahminde bulunmuyor.



Şirketin CEO'su, X'in kolluk kuvvetlerinin taleplerine yanıt verdiğini, ancak bu yazının yazıldığı sırada şirketin Europol'den herhangi bir talep almadığını da sözlerine ekledi.

ELON MUSK'IN ARDINDAN MARK ZUCKERBERG'E DE UYARI GELDİ



AB Komisyonunun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, X'in (Twitter) ardından Meta'ya da bir uyarıda bulundu.

Aynı şekilde dezenformasyon barındııran içerikleri kaldırması için 24 saatlik süre verdiklerini belirten bir açık mektup yayınladı. Aksi halde şirketin yaptırımlara ve para cezasına maruz kalacağı belirtildi.

META'DAN YANIT GECİKMEDİ



Öte yandan TechCrunch'a konuşan Meta da yanıt vermek üzere bir ekip oluşturduğunu ve zararlı içeriği platformdan uzak tutmak için aktif olarak çalıştığını söyledi.