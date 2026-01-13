X (Twitter) çöktü mü? 13 Ocak Twitter'a erişim sorunu
13.01.2026 17:37
Son Güncelleme: 13.01.2026 18:08
NTV - Haber Merkezi
Sosyal medya platformu X'e (Twitter) erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar ana sayfada "akış yenilenmiyor" hatası aldığını bildiriyor. Ulaştırma Bakanlığı'ndan soruna ilişkin açıklama yapıldı.
Popüler sosyal medya platformu X'te, eski adıyla Twitter'da çökme sorunları yaşandığı bildiriliyor.
X'e erişim sorunu yaşayan kullanıcılar ana sayfada “Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene” veya “Akış yenilemedi” hataları ile karşılaştığını ifade ediyor.
Downdetector'e göre 13 Ocak Salı güncel verilerinde saat 17.00 itibariyle X'e erişiminde sorun yaşandığı gözlemleniyor.
Sorunun, önceki ayların aksine Amazon Web Services (AWS) veya Cloudflare gibi üçüncü taraf internet hizmetlerinden kaynaklanmadığı, her iki servisin de şu anda sorunsuz çalıştığı bildiriliyor. Sorunun direkt X ile ilgili olduğu kaydediliyor.
Downdetector verilerine göre saat 17.00 itibariyle X'e erişiminde sorun yaşandığı gözlemlendi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: SORUN GLOBAL ÇAPTA
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı. Ömer Fatih Sayan "Sosyal medya platformu X’te yaşanan erişim sorunu global çapta. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Operasyon Merkezimiz süreci yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.