X (Twitter) çöktü mü? 13 Ocak Twitter'a erişim sorunu

Popüler sosyal medya platformu X'te, eski adıyla Twitter'da çökme sorunları yaşandığı bildiriliyor.

X'e erişim sorunu yaşayan kullanıcılar ana sayfada “Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene” veya “Akış yenilemedi” hataları ile karşılaştığını ifade ediyor.

Downdetector'e göre 13 Ocak Salı güncel verilerinde saat 17.00 itibariyle X'e erişiminde sorun yaşandığı gözlemleniyor.



Sorunun, önceki ayların aksine Amazon Web Services (AWS) veya Cloudflare gibi üçüncü taraf internet hizmetlerinden kaynaklanmadığı, her iki servisin de şu anda sorunsuz çalıştığı bildiriliyor. Sorunun direkt X ile ilgili olduğu kaydediliyor.