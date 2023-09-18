X (Twitter) çöktü mü, ne zaman düzelir?

X yani eski adıyla Twitter'da bazı kullanıcılar gönderilerin altına atılan yanıtlara erişemiyor.



Sosyal medyadaki kullanıcılar platform üzerinde paylaşılan gönderilere etkileşim veremediklerini ve gönderi alıntılarını göremediklerini belirtti.

Downdetector sitesinde ise "X (Twitter) şirketinde olası problemler var olduğu belirlendi" ibaresi yer alıyor.

Aynı sitede X (Twiter) kullanıcıları yorumlarda şikayetlerini paylaştı. İşte bazı şikayetler:

"Hiçbir şeyi beğenilmiyor ve tüm hesaplarda “tweetler şu anda yüklenmiyor” uyarısı var. Elon, bu sefer ne yaptın?"

"Yanıtlara erişebilen var mı?"

Bu sorunun ne zaman düzeleceği ise henüz bilinmiyor.