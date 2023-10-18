X (Twitter) için son 2 gün: Yüzde 90 bant daralması yaşanabilir

Twitter'a (X) verilen reklam yasağının temsilci atama süresi 21 Ekim'de doluyor.

Eğer Twitter 21 Ekim'e kadar temsilci atamazsa, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, bant daraltma uygulamak için mahkemeye başvurabilecek.

SOSYAL MEDYA YASASIYLA BERABER TEMSİLCİ ATAMA ZORUNLULUĞU

"Sosyal Medya Yasası" çerçevesinde, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya platformlarına 2 Kasım 2020'ye kadar Türkiye'de temsilci atama zorunluluğu getirildi.

Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen platformlara daha önceden yüksek para cezaları uygulandı.

BİRÇOK PLATFORM TEMSİLCİSİNİ ATADI

Instagram, Facebook, YouTube, TikTok Türkiye'ye temsilci atarken, Twitter'ın henüz bir tesmilcisinin bulunmadığı kaydedildi

X'e uygulanan reklam yasağının süresinin 21 Ekim'de dolduğu ve eğer temsilci atanmazsa yeni yaptırımların gündeme gelebileceği aktarıldı.

Eğer platform 2 gün içerisinde bir Türkiye temsilcisi ataması yapmazsa BTK Başkanı Karagözoğlu, bant daraltma yetkisi için mahkemeye başvurabilecek.

Böylelikle Twitter'ın internet trafiği bant genişliği mahkeme kararıyla kısıtlanabilecek.



BANT GENİŞLİĞİ YÜZDE 90 DARALTILABİLİR

Ayrıca, Twitter'ın 30 gün içinde temsilci atamaması halinde bant genişliği yüzde 90 oranında daraltılabilir.