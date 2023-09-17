X (Twitter) kararından döndü: Gönderi alıntıları tekrar görüntülenebilir

X (Twitter), geçtiğimiz günlerde WEB sürümü için erişime kapattığı alıntılar özelliğini tekrardan geri getirdi.

X (Twitter) kararından döndü: Gönderi alıntıları tekrar görüntülenebilir

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

X yani eski adıyla , platformun WEB sürümü için gönderilere yapılan alıntılara erişimi kapatmıştı.

Önceden paylaşılan gönderinin hemen altında bulunan "alıntılar" butonu kaldırılmış birçok kullanıcı WEB sürümünde bu işlevi kullanamamıştı.

Ancak önceden "yeniden gönder" ve "alıntı" seçeneklerinin yanına "Alıntıları Görüntüle" seçeneği de eklendi. Böylelikle kullanıcılar tekrardan WEB sürümündeyken gönderiye yapılan alıntılara erişebilecek. 

X (Twitter) kararından döndü: Gönderi alıntıları tekrar görüntülenebilir - 1

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...