X (Twitter) kararından döndü: Gönderi alıntıları tekrar görüntülenebilir

X yani eski adıyla Twitter, platformun WEB sürümü için gönderilere yapılan alıntılara erişimi kapatmıştı.

Önceden paylaşılan gönderinin hemen altında bulunan "alıntılar" butonu kaldırılmış birçok kullanıcı WEB sürümünde bu işlevi kullanamamıştı.

Ancak önceden "yeniden gönder" ve "alıntı" seçeneklerinin yanına "Alıntıları Görüntüle" seçeneği de eklendi. Böylelikle kullanıcılar tekrardan WEB sürümündeyken gönderiye yapılan alıntılara erişebilecek.