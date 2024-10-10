X/Twitter ödeme yöntemini değiştiriyor: Etkileşime göre para kazanılacak

X, içerik oluşturucularına ödeme yapma şeklini değiştiriyor.

Platform, 8 Kasım 2024 tarihinden itibaren içerik oluşturucularına reklam gelirlerine göre ödeme yapmak yerine X Premium abonelerinin etkileşimine göre ödeme yapmaya başlayacak.

Yeni politika kapsamında, içerik oluşturucularının geliri, gönderilerinin X Premium'a abone olan kullanıcılardan ne kadar etkileşim aldığına bağlı olacak.

REKLAM GELİRİNDEN PAY ALINIYORDU

Daha önce içerik oluşturucular, gönderilerine verilen yanıtlarda görüntülenen reklamlardan elde edilen reklam gelirinden pay alıyordu.

Yeni ödeme sistemine hak kazanmak için içerik oluşturucuların aşağıdaki gibi belirli kriterleri karşılaması gerekiyor:

Doğrulanmış bir kullanıcı olmak (X Premium'a abone olmak).

En az 500 takipçiye sahip olmak.

Üç aylık bir süre içinde gönderilerinde en az 5 milyon gösterim elde etmek.

ÖDEMELER ARTACAK MI?

Ödemelerin artıp artmayacağı kesin değil, ancak X yine de reklam görüntülemelerine bağımlılığı ortadan kaldırdığı için içerik oluşturucuların bu yeni model altında daha fazla kazanabileceğini söylüyor.

Bu karar, Musk'ın şirketi devralmasından bu yana platformun reklam gelirlerinde yüzde 50'ye yakın bir düşüş yaşamasından kaynaklanmış olabilir.

Bu düşüş, şirketi başka gelir kaynakları aramaya zorladı ve bunun ardından geçen yıl X Premium'u başlattı.