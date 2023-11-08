X/Twitter Premium aboneliklerine zam: Fiyatlar dört katına çıktı

X, Premium aboneliklerde Türkiye fiyatına zam yaptı.

ABONELİKLERE 4 KATI ZAM

Sosyal medya platformu X, önceden PC için 150 TL olan ücreti 300 TL'ye iOS VE Android cihazlar için ise 200 TL'den 699,99 TL'ye yükseltti.

Böylelikle mobil cihazlardan gerçekleştirilen aboneliklere yaklaşık 4 katı zam geldi.

iOS ve Android cihazlardaki fiyatların daha yüksek olma sebebi ise AppStore ve Google Play Store'un bu ödemelerden komisyon alması.

YAPAY ZEKA ROBOTU DUYURULDU

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yapay zeka sohbet robotu "Grok"u duyurmuştu.

Premium'a özel olacağı belirtilen yapay zekanın X'ten gelen bilgilere gerçek zamanlı erişime sahip olacağını ve yanıtlarına mizah katacağını söyledi.