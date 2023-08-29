X (Twitter) reklam gelir modelinden ödeme alınacak tarihleri açıkladı

X, geçtiğimiz aylarda reklam gelir paylaşımı modeliyle şartları sağlayan kullanıcıların gönderilerindeki etkileşime bağlı olarak gelir elde edebileceğini duyurmuştu.
Öte yandan bazı kullanıcılar X üzerinden ilk paralarını aldığını gösteren görüntüler paylaşmıştı.
X, reklam gelir modelinden kullanıcıların hangi tarih aralıklarından para kazanabileceklerini duyurdu.
X tarafından belirtilene göre kullanıcılara yapılacak üç ödeme döneminde şu tarihler yer aldı;
- 31 Ocak
- 29 Haziran
- 29 Haziran
- 4 Ağustos
- 18 Ağustos
X Premium aboneleri kendi ödeme bilgilerini Ayarlar > Para Kazanma > Reklam Gelir Paylaşımı üzerinden bulabilirler.
X'TEN PARA KAZANMAK İÇİN HANGİ ŞARTLARI SAĞLAMAK GEREKİYOR?
X üzerinde para kazanabilmek için ilk başta XBlue üyesi olunması gerekli. Bu üyeliğin ardından son 3 ayda ortalama 5 milyon gönderi etkileşimi ve 500 takipçiye sahip olunması şartı bulunuyor.
TÜRKİYE'DE PARA KAZANMAK MÜMKÜN MÜ?
Ne yazık ki Türkiye'de Stripe ya da PayPal kullanımı yasak olduğu için bu bölgede para kazanbilmek pek mümkün gözükmüyor.
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