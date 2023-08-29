X (Twitter) reklam gelir modelinden ödeme alınacak tarihleri açıkladı

X'TEN PARA KAZANMAK İÇİN HANGİ ŞARTLARI SAĞLAMAK GEREKİYOR?



X üzerinde para kazanabilmek için ilk başta XBlue üyesi olunması gerekli. Bu üyeliğin ardından son 3 ayda ortalama 5 milyon gönderi etkileşimi ve 500 takipçiye sahip olunması şartı bulunuyor.



TÜRKİYE'DE PARA KAZANMAK MÜMKÜN MÜ?



Ne yazık ki Türkiye'de Stripe ya da PayPal kullanımı yasak olduğu için bu bölgede para kazanbilmek pek mümkün gözükmüyor.

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