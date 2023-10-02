X (Twitter), Twitch'e rakip oluyor: Oyunlar canlı yayınlanacak

Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Periscope'tan bağımsız olarak artık X (Twitter) üzerinden doğrudan canlı yayınlar yapılabileceğini duyurmuştu.



Oyunseverlerin sıkça tercih ettiği canlı yayın platformu Twitch'e rakip olacağı düşünülen canlı yayın özelliğiyle birlikte, kullanıcıların platform üzerinden oyunları canlı yayınlayabileceği kaydedildi.

BU GECE OYUN YAYINI AÇACAK



Milyarder iş insanı yaptığı açıklamada, "X video oyun yayın sistemini dün gece test ettim. Çalışıyor! Bu gece bu platformda canlı olarak Seviye 100 Kabus zindanını tamamlamaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.



Elon Musk'ın bu gece X (Twitter) üzerinden Diablo 4 oynarken canlı yayın yapması bekleniyor.

Öte yandan özelliğin Premium üyelere özel olup olmadığıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor.