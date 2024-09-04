X/Twitter, yapay zeka eğitimi için AB kullanıcı verilerini kullanmamayı kabul etti

Eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X, yapay zeka sohbet robotu 'Grok'u eğitmek için kullanıcıların kişisel verilerini kullanmamayı kabul etti.

X/Twitter, yapay zeka eğitimi için AB kullanıcı verilerini kullanmamayı kabul etti

X yani eski adıyla , modeli Grok için AB kullanıcılarının verilerini işlemeyi durdurmayı kabul etti.

Bu kararın İrlanda Veri Koruma Komiserliği'nin (DPC) X'i İrlanda'da mahkemeye vermesinin ardından alındığı kaydedildi. 

Platform, AB vatandaşlarını izin istemeden Grok'un eğitimine dahil etmişti.

Grok, ChatGPT ve Google Gemini'ın rakibi olarak kendi yapay zekasını geliştirmek için X kullanıcılarının paylaşımları da dahil olmak üzere kişisel bilgilerini kullanıyordu.

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