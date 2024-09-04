X/Twitter, yapay zeka eğitimi için AB kullanıcı verilerini kullanmamayı kabul etti

X yani eski adıyla Twitter, yapay zeka modeli Grok için AB kullanıcılarının verilerini işlemeyi durdurmayı kabul etti.

Bu kararın İrlanda Veri Koruma Komiserliği'nin (DPC) X'i İrlanda'da mahkemeye vermesinin ardından alındığı kaydedildi.

Platform, AB vatandaşlarını izin istemeden Grok'un eğitimine dahil etmişti.

Grok, ChatGPT ve Google Gemini'ın rakibi olarak kendi yapay zekasını geliştirmek için X kullanıcılarının paylaşımları da dahil olmak üzere kişisel bilgilerini kullanıyordu.